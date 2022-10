Anapolino cumpre promessa feita à falecida avó, leva medalha nacional e quebra recorde

Com uma emocionante história de superação, o jovem anapolino Juliano da Silva deu a volta por cima e cumpriu uma antiga promessa que havia feito para a falecida avó, voltando ao esporte e quebrando o recorde goiano adulto e universitário nas semifinais (10”48) e na final (10”42), nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).

O jovem competiu pela UniEVANGÉLICA, em Brasília, alcançou medalha de bronze e, de quebra, se tornou recordista. O pódio foi especial numa temporada em que Juliano conquistou nove medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze noutras competições.

Mas se engana quem pensa que a história do atleta com o esporte é recente. Isso porque o atletismo entrou na vida do rapaz ainda em 2009. No entanto, em 2017, ele decidiu abrir mão da prática esportiva para realizar um outro sonho de infância, que era o de se casar.

Já em 2021, Juliano começou a ser incentivado a participar do Campeonato Goiano Adulto de Atletismo, que aconteceria bem no período em que ele estaria de férias.

Diante de tanto incentivo, ele começou a se preparar a apenas seis semanas da competição, e a promessa feita a avó veio faltando apenas dois dias.

“Eu estava tomando café no fim da tarde com a minha avó e comentei com que iria participar. Ela sempre foi minha maior incentivadora no esporte e ficou muito triste quando eu parei. Ela falou que queria me ver feliz de novo fazendo o que mais amo, então eu prometi que ganharia uma medalha para ela”, contou.

No entanto, na madrugada de quinta para sexta antes do campeonato, a maior incentivadora do jovem acabou falecendo.

“Isso acabou comigo, eu não queria mais competir pois eu não me via com condições para isso. Mas, eu aprendi que a coisa mais valiosa que temos é nossa palavra, e não importa o que tenha que fazer, mas sempre cumpra o que falou, e eu prometi a ela e nunca voltei atrás em nenhuma promessa”, afirmou.

“Fui competir mesmo em luto, consegui a 3° colocação na prova dos 100m e 2° colocação no revezamento 4x100m”, completou.

Juliano também superou um período de dificuldade. O atleta foi diagnosticado com depressão e precisou se afastar do esporte, uma vez que os medicamentos para o tratamento são proibidos.

Isso até que ele novamente decidiu virar a chave e retornar. “Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar um retorno tão promissor assim”.

Juliano afirma que a vitória emocionante foi dedicada à avó, além de possuir um grande significado de superação na vida dele.

“Ali em um momento de descontração todo aquele sentimento de gratidão e realização tomou conta de mim. Pude revelar a todos a promessa que eu havia feito a minha avó, e essa medalha de bronze juntamente com os recordes foi dedicada a ela. Significou muito mais do que uma medalha, mas sim uma superação e uma homenagem a quem mais acreditou em mim em toda minha vida até aqui”, pontuou.