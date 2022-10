O Governo Federal liberou novas informações à respeito do pagamento do décimo terceiro salário para os beneficiários do Auxílio Brasil.

Benefício chegou a ser pago em 2019, por meio de uma medida provisória, quando o programa social ainda se chamava Bolsa Família.

Projeto de Lei (PL) que prevê o calendário do 13º do Auxílio Brasil foi proposto pelo senador Alexandre Silveira (PSD) e segue em tramitação no Senado, sem previsão de quando será enfim votado.

Novidade sobre o pagamento do décimo terceiro para quem recebe Auxílio Brasil

A novidade para os beneficiários do Auxílio Brasil é que o atual presidente Jair Bolsonaro anunciou que as mulheres podem passar a ser beneficiadas com o 13º a partir de 2023.

A intenção foi realizada pelo candidato logo após o fim do primeiro turno como uma possível estratégia para que consiga se reeleger.

Uma notícia não muito boa para os beneficiários do programa social que estão ansiosos com a possibilidade de receber o 13º, é que infelizmente, não existe possibilidade de que saia do papel ainda em 2022.

Isso porque segundo a Folha de São Paulo, Bolsonaro garantiu que o calendário ainda não foi criado “por ser ano eleitoral, não pode tratar deste assunto agora, é proibido pela lei eleitoral”.

No entanto, vale destacar que até o momento, o pagamento do benefício ainda não se encontra previsto no orçamento da União de 2023.

O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, afirmou anteriormente que o 13º seria preferencialmente pago para as mulheres pelo fato de serem o público majoritário atuando como chefe de família.

Caso seja aprovado, o Projeto de Lei de autoria do Alexandre Silveira prevê um pagamento mensal do benefício, além de ser pago pelo Governo Federal em duas parcelas, sendo metade em junho e outra metade em dezembro.

Quem terá direito?

Pela proposta de 2023 realizada por Jair Bolsonaro, o décimo terceiro salário seria pago apenas para as mulheres chefes de família do Auxílio Brasil.

Mas, a expectativa geral é de que caso seja aprovado, possa ser distribuído para todos os beneficiário do programa social.

Ou seja, o pagamento seria voltado para os brasileiros que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, que já são inscritos no CadÚnico, plataforma utilizada como banco de dados do Governo, e seguem todos os critérios necessários para tal recebimento.

