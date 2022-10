Só as mulheres que contam com o próprio negócio sabem o quão difícil pode ser manter tudo sozinhas, sem um apoio. Por isso, o novo benefício liberado de até R$ 5 mil pode ser uma grande mão na roda para as empreendedoras.

O novo auxílio foi sancionado durante o último mês, fazendo parte da linha de crédito “Emprega + Mulheres”, pensada como forma de incentivar a participação feminina no mercado de trabalho, assim como no empreendedorismo.

Iniciativa também trouxe outras medidas, como a garantia de apoio para os cuidados dos filhos pequenos e a oferta de cursos profissionalizantes.

Novidades acabam trazendo algumas mudanças para a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com o objetivo de beneficiar aquelas mulheres que atuam como Microempreendedoras Individuais (MEIs).

Mulheres que têm o próprio negócio já podem solicitar benefício de R$ 5 mil

O benefício é comandado pela Caixa Econômica Federal e acontecerá através do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital).

O “Emprega + Mulheres” dará prioridade para as brasileiras que tiverem sido vítimas de violência doméstica.

As participantes serão divididas em dois grupos distintos. O primeiro é voltado para as mulheres que são Pessoa Física (PF) e poderão realizar empréstimos de até R$ 2 mil.

Já aquelas que são registradas como MEIs terão o direito de solicitar um benefício de até R$ 5 mil. Vale ainda destacar que as taxas de juros do programa são mais razoáveis ao se comparar com outros serviços disponíveis no mercado.

As brasileiras interessadas em fazer parte da iniciativa poderão ter acesso à linha de crédito por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível tanto para dispositivos com sistema Android, como para iOS.

Para isso, caso seja necessário, é preciso antes atualizar o cadastro e depois, é só iniciar a contratação clicando na opção “SIM Digital – Crédito Caixa TEM”.

Benefícios

Além da liberação de crédito, a Medida Provisória (MP) 1.116/2022 também garante o suporte à prevenção e combate ao assédio sexual e outros tipos de violências no ambiente de trabalho, apoio à igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função e extensão da licença-maternidade por mais 60 dias.

Outros benefícios fornecidos pelo “Emprega + Mulheres” diz respeito à oferta de um auxílio creche, assim como uma contribuição para a qualificação profissional das vítimas de violência doméstica.