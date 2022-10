Ouviu o conselho da mãe e ganhou mais de R$ 5 milhões na loteria: “sentimento de gratidão”

Graças às boas lições deixadas pela falecida mãe, um homem decidiu comprar novos bilhetes de loteria e conseguiu tirar a sorte grande, se tornando milionário.

Robert Cameron, de 53 anos, vive em Glasgow, na Escócia, e descobriu que teria ganhado, em julho, US$ 4,5 em uma aposta. Sem perder a fé, o momento teve a brilhante ideia de apostar o pequeno valor recebido em mais duas apostas.

Isso porque segundo o homem, a mãe teria ensinado, quando mais jovem, sobre utilizar a sorte ao favor. “Uma vitória leva a uma vitória”, dizia.

“Ela sempre nos disse que se você ganhar alguma coisa, pegue e coloque em outra coisa. Então eu decidi seguir o conselho dela e usar meus ganhos para comprar dois bilhetes para o sorteio daquela noite”, contou o sortudo.

E foi neste momento, após comprar dois tickets da Euromilhões, que Robert descobriu que de US$ 4,5, o prêmio dele, desta vez, seria de US$ 1 milhão (aproximadamente de R$ 5,3 milhões).

“Eu nunca pensei que isso aconteceria comigo, mas quando passei pelo balcão local, o recente vencedor do jackpot do Euromilhões do Reino Unido me veio à mente”, confessou ao The Mirror.

Reação

O escocês explicou que ele teria acordado no dia seguinte, ainda sem saber de nada, e realizado a rotina normalmente.

“Acabei de fazer minha rotina de sempre: alimentei os peixes, tomei uma xícara de chá e depois achei melhor checar esses ingressos”, relembrou.

“Eu sempre verifico o aplicativo e, é claro, a mesma mensagem de parabéns apareceu no dia anterior com minha vitória de US$ 4,50. Eu esperava ver algo semelhante e, quando olhei pela primeira vez, pensei que dizia US$ 1.000.”

Ainda com sono, ele leu novamente o recado e pensou ser 100 mil dólares. Somente na terceira lida, já pulando de alegria, que Robert entendeu que estaria milionário e desabafou: “somente sentimento de gratidão”.

Os números vencedores de Cameron no sorteio de 30 de julho foram 7, 16, 17, 19 e 33, e a bola bônus foi 12 . Confira!