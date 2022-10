Os pais que deixam os filhos pequenos terem celular devem tomar um certo cuidado. Isso porque, ao navegarem pelo aparelho, alguns conteúdos inapropriados podem vir à tona e fazer mal à mente da criança.

Por isso, é importante que os papais de primeira viagem tenham um certo cuidado na hora de entregar um eletrônico na mão de um dos filhos.

Por sorte, existem alguns truques capazes de deixar o eletrônico apropriado para os pequenos. Pensando nisso, o Portal 6 separou seis cuidados que todos os pais devem ter ao deixar o celular com os pequenos.

Pais que deixam filhos pequenos terem celular devem tomar este cuidado

1. Tempo de uso

Não podemos negar que o celular nos ajuda a passar o tempo e nos divertir em alguns momentos. Contudo, é necessário ficar atento com o período em que passamos no aparelho.

Para as crianças, o cuidado deve ser redobrado já que eles não ficam viciados no uso do eletrônico.

2. Controle Parental

Outra dica importante para os pais que deixam os filhos pequenos terem celular é esta. Sempre fique atento no que ele está mexendo, pois – mesmo sem querer – ele pode ter acesso às coisas que não são apropriadas.

Por isso, fique de olho!

3. Jogos infantis

Por fim, outro cuidado que os papais devem ter na hora de deixar o celular na mão dos pequenos é de instalar algum jogo infantil.

Desta maneira, você conseguirá divertir a criançada durante a navegação deles e criará um ambiente seguro e criativo para eles, sem que nenhum problema aconteça.

Para quem está atrás de uma opção, existem alguns joguinhos divertidos e educativos que podem ajudar os mais novos na hora do lazer.

Vale lembrar que a indústria de games é bem grande e, por isso, você pode encontrar jogos de variados tipos e gêneros para alegrar os pequenos.

