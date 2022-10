Os idosos que possuem o hábito de utilizar telefones celulares devem ter alguns cuidados redobrados ao utilizar o aparelho móvel.

Isso porque tanto no ambiente virtual como no físico, as pessoas da melhor idade são sempre as vítimas preferidas dos golpistas, principalmente por serem considerados como mais vulneráveis.

Inclusive, o contato repentino que a terceira idade precisou ter com as tecnologias em geral devido ao período de isolamento social causado pela pandemia da Covid-19, foi o momento perfeito para que os criminosos entrassem em prática e aumentassem a quantidade de golpes.

Pensando nisso, confira a lista que separamos com os principais perigos que as pessoas idosas correm no ambiente virtual.

Idosos que têm celular devem ficar atentos a estes 6 perigos

1. Falso sequestro

Talvez o mais comum, o golpe do falso sequestro afeta diariamente diversos brasileiros, causando grandes prejuízos principalmente para a terceira idade.

Nesta armadilha, alguém telefona para a vítima e alega ter sequestrado alguém da família, utilizando para o convencimento artimanhas como choro ao fundo e pedidos de ajuda.

Fragilizada, a pessoa acaba passando algumas informações pessoais do familiar que acredita estar em perigo, momento este que os criminosos aproveitam para exigir uma certa quantia em dinheiro em troca daquele que teria sofrido o sequestro.

2. Golpe amoroso

Principalmente os idosos que estão em busca de um novo amor estão suscetíveis aos golpes amorosos que acontecem predominantemente nas redes sociais.

O golpista costuma se envolver afetivamente com as vítimas aos poucos, dando prioridade para aquelas que moram sozinhas.

Ao perceber que conquistou a confiança, o criminoso costuma pedir empréstimos, solicita depósitos, pagamentos ou então até mesmo marca um encontro para que possa subtrair o dinheiro do falso amado.

3. Aposentadoria bloqueada

Aqui, os golpistas entram em contato com as vítimas por meio de ligações telefônicas, SMS, ou por e-mail, alegando que o benefício da aposentadoria da pessoa foi bloqueado.

Preocupados com a situação, diversos idosos acabam acreditando na falsa alegação, momento este em que acabam tendo os dados pessoais e até mesmo dinheiro, roubados.

4. Links falsos

O golpe dos links falsos vem fazendo cada dia mais vítimas por todo o Brasil, afetando não somente aqueles que o recebem primeiro.

Isso porque a armadilha consiste em links encaminhados principalmente para pessoas mais velhas utilizando assuntos que os criminosos sabem que este grupo possui interesse e clicaria para saber mais sobre.

Ao clicar, os dados pessoais da vítima acabam sendo capturados por quem está por trás, e o pior, inocentemente, com o intuito de ajudar os colegas, o idoso acaba encaminhando também para diversos outros contatos.

5. Roubos de contas no WhatsApp

Outro golpe virtual que afeta com frequência as pessoas idosas e que deve-se tomar bastante cuidado, é o roubo da conta do WhatsApp.

Basicamente, o golpista clona a conta da vítima e a partir dos contatos da vítima, passa a pedir dinheiro emprestado para os mais próximos, como filhos, netos e cônjuges.

6. Pedidos de ajuda

Semelhante ao falso sequestro, golpistas frequentemente utilizam a tática dos falsos pedidos de ajuda para fazerem novas vítimas.

Principalmente por meio das redes sociais, os criminosos desenvolvem histórias convincentes de pessoas que precisam de ajuda financeira, atraindo assim pessoas com um bom coração.

Em grande parte dos casos, o dinheiro é solicitado por meio do PIX, de forma que após o pagamento ser efetuado, a vítima não pode mais pedir por um reembolso.

Neste e em todos os outros casos, a principal forma de se prevenir os golpes é a informação, afinal, tendo o conhecimento a respeito da forma de agir, fica mais difícil cair.

Além disso, também é essencial também que os idosos tenham sempre uma pulga atrás da orelha e não confiem cegamente em nada que não é confiável. Ou seja, nada de clicar em links com origem duvidosa.

