Pinga de maconha faz homem receber visita inesperada, em Anápolis

Policiais militares flagraram nesta quinta-feira (13), no Recanto do Sol, região Norte de Anápolis, um produto no mínimo inusitado.

Durante um patrulhamento rotineiro, os agentes flagraram um homem com uma folha de cannabis na mão. Ele contou que tinha uma plantação em casa.

Na residência, havia uma garrafa de um litro de conserva de álcool com maconha, que teria sido produzido pela esposa dele, de 39 anos.

No imóvel, também havia 11 pés de maconha, todos cultivados por ela.

Os dois foram levados à Delegacia de Polícia e autuados. Ambos assinaram termo de compromisso e foram liberados.