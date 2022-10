Unidade de saúde abre mais de 50 vagas com salários de até R$ 3.564,52 em Anápolis

Estão abertas as inscrições para participar do processo seletivo para trabalhar no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HEANA).

São 53 vagas com salários de até R$ 3.564,52. As oportunidades contemplam diversos cargos, desde nível fundamental a superior.

O processo seletivo será conduzido pela Fundação Universitária Evangélica (FUNEV), que administra a unidade de saúde.

Os cargos oferecidos são de Auxiliar de Serviços Gerais, Maqueiro, Nutricionista Hospitalar, Técnico de Manutenção e Terapeuta Ocupacional.

As inscrições podem ser feitas pelo site do hospital e vão até o dia 18 de outubro.

Para ler o edital completo, clique aqui.