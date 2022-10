Especialista dá dicas de como driblar alta de 23,5% do seguro do carro em Goiânia

As apólices de seguros veiculares dispararam em Goiânia e pegaram motoristas de surpresa. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o serviço acumulou alta de 23,51% na capital em 2022.

Segundo o corretor de seguros Raimundo Dionísio Ribeiro, a alta observada em 2022 se deve a uma demanda represada durante a pandemia. “Por ter menos movimentos nas ruas, as seguradoras retraíram os preços e ofertaram descontos. Agora o cenário é outro, com o aumento de sinistros, foi preciso reajustar as taxas”, explica ao Portal 6.

O especialista, que integra a diretoria do Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros de Goiás (Sincor-GO), também destaca o crescimento no valor das peças e da mão de obra no período. “Além destes, ainda tivemos um fenômeno atípico, que foi a valorização dos carros usados”, acrescenta.

O preço do seguro, no entanto, costuma ser flutuante. Em setembro, último mês com IPCA divulgado, o setor teve o segundo e maior recuo do ano, de 1,25%. “Vai conforme o índice de sinistralidade. A seguradora analisa se está tendo muito roubo ou batida com aquele tipo de veículo, além do perfil do condutor que se envolve em acidentes”, pontua.

Otimizando o seguro

Para economizar ou otimizar o investimento, é necessário avaliar com atenção cada necessidade do motorista. “Se o segurado não viaja, por exemplo, ele não precisa de um guincho ilimitado. Se pode ficar sem o carro por alguns dias, usando uber ou o veículos de terceiros, não precisa contratar o benefício de um modelo reserva”, indica Raimundo.

O profissional aconselha, ainda, buscar a assessoria de um corretor de seguros, que deve ajudar na contratação e quando o cliente tiver de recorrer ao seguro. “Um profissional sério, que ele confie e que busque a melhor cobertura. Não é só fazer o seguro, é assessorar 365 dias”, destaca.