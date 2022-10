Morre o trabalhador que foi atropelado pela máquina que operava em Goianésia

Um operador de máquina, de 47 anos, morreu logo após cair com o rolo compressor no local em que estava fazendo um aterro e ser atropelado pelo próprio equipamento, na zona rural de Goianésia, município localizado na região central de Goiás.

O acidente ocorreu na quinta-feira (13) e o Corpo de Bombeiros chegou a encontrar a vítima com vida, estando consciente, mas com taquicardia, taquipnéia e apresentando a pele fria e úmida.

O trabalhador foi entubado na ambulância da corporação e rapidamente encaminhado ao Hospital de Goianésia.

Porém, já na unidade hospitalar, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou falecendo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o operador de máquina teria caído no aterro com o equipamento que pilotava e logo foi ejetado do maquinário, sendo em seguida, atropelado pelo mesmo.