Motorista estava tão bêbado que não notou bloqueio policial em Anápolis

Um homem de 40 anos foi preso na noite desta sexta-feira (14), no Centro de Anápolis, depois de ser flagrado dirigindo completamente bêbado.

O motorista estava tão alterado que sequer notou o bloqueio policial pelo qual passou na Rua Visconde de Itaúna e desobedeceu a ordem de parada.

Depois que os agentes fizeram-no parar, precisaram dizer várias vezes que tratava-se de uma operação da Polícia Militar.

Quando ele desceu do carro, sequer conseguiu ficar em pé sem se escorar no carro. Com sinais visíveis de embriaguez, os policiais o prenderam. No carro, havia uma lata de cerveja aberta.

O homem fez o teste do bafômetro, que apontou alcoolemia de 0,82. O motorista foi levado à Central de Flagrantes de Anápolis.