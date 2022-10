Conheça o paraíso perdido que é perfeito para quem busca paz e tranquilidade em Goiás

Não é segredo pra ninguém que Goiás é um estado que possui diversos pontos turísticos e belezas naturais. Pelos quatro cantos do estado é possível encontrar destinos paradisíacos e de tirar o fôlego.

Um destes lugares é Caiapônia, há cerca de 330 km de Goiânia. Com cerca de 20 mil habitantes, a cidade é um paraíso perdido e perfeito para quem busca paz e tranquilidade, que são um verdadeiro convite para os amantes da natureza.

No entanto, ainda na estrada, é possível ver uma formação rochosa que chama a atenção dos turistas que estão chegando no município ou por aqueles que só estão de passagem: o Morro do Gigante Adormecido.

As pedras formam uma imagem como se houvesse o rosto de um gigante sobressaindo do solo, por isso o batismo com esse nome.

Para aqueles que não querem se deslocar muito e gostam de aventura, uma boa pedida em Caiapônia é a Cachoeira da Samambaia, que fica apenas a 30 km do centro da cidade.

Ela possui uma queda d’água de 54 metros e também é procurada para o “cascading”, descida em cachoeiras usando equipamento de montanhismo.

Outro lugar queridinho dos turistas é a Cachoeira do Lageado, a 60 km do centro de Caiapônia. O local é bastante propício para quem quer relaxar e ter um contato próximo com a natureza, mas sem passar por tanto perrengue.

Um dos atrativos do local é a área para camping, que permite aos visitantes uma estadia prolongada e para aproveitar tudo que é oferecido.

Para quem gosta de uma queda d’água imponente, a Cachoeira São Domingos, a cerca de 50 km do centro de Caiapônia, mas situada no município de Piranhas. Com 90 metros de altura, essa é a mais alta da região.