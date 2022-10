Doou carro para igreja e vídeo viralizou após ser revelado o verdadeiro motivo; veja

Voltou a viralizar nas redes sociais o caso de um fiel que doou um carro para a igreja, mas que só foi descoberto após ser revelado o verdadeiro motivo da oferta.

O veículo oferecido era um Gol Bola, com valor de aproximadamente R$ 6 mil. No entanto, as multas ultrapassavam R$ 9 mil.

A oferta foi feita em 2020, mas o vídeo com a reação pastor voltou a tomar conta das redes sociais, pois os débitos das infrações viraram responsabilidade da igreja.

No vídeo compartilhado pelo religioso, ele trata o fiel como sendo “uma pessoa de má fé” e lamentou a dívida ter se tornado da instituição.

A reação do pastor mostrou que nem sempre vale tudo para agradar a Deus.