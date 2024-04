Os signos que vão conseguir desapegar do passado e alcançar a felicidade

Gabriella Licia - 01 de abril de 2024

Mulher sorrindo. (Foto: Ilustração/Pexels/Godisable Jacob)

Parece inacreditável falar sobre superar o passado, principalmente neste primeiro momento de retrogradação de Mercúrio, mas saiba que haverão alguns signos que vão conseguir desapegar das antigas vivências traumáticas e conhecer novos caminhos incríveis.

Como a retrogradação de Mercúrio acontece em Áries, é bem comum que as emoções fiquem à flor da pele. Serão dias de muita reflexão, autoanálise e revisão dos ciclos mal resolvidos.

Realmente não dá mais para ficar esperando mudanças de quem visivelmente não está disposto a mudar. Aproveite o período transitório para dar bons passos e sair desse local de estagnação.

Ficou curioso e quer saber quais serão os signos mais afetados com as mudanças neste mês de abril? Então confira a lista a seguir. (Leia com Sol, Mercúrio e ascendente).

Os signos que vão conseguir desapegar do passado e alcançar a felicidade:

1. Áries

Esse signo que se prepare, pois o sacode vai ser forte – positivamente, é claro -. Desta vez, o ariano está pronto para fechar todos os parágrafos deste livro inacabado, colocar os devidos pontos finais e partir para uma nova história.

Tenham cuidado com o excesso de histerismo, mas não poupe energias para dizer tudo o que estava preso na garganta há tempos. Chegou a hora de dar um basta neste romance fracassado e em todas as amizades que não querem o seu bem, verdadeiramente.

Abra o coração para as novas possibilidades e não se privem de amar novamente!

2. Touro

Os taurinos também podem se preparar para a reviravolta intensa que promete chegar. É normal se assustar com a quantidade de mudanças que podem acontecer, mas não é hora de sentir medo e se policiar.

Neste momento de inferno astral e Mercúrio retrógrado, aproveite para pegar tudo o que incomoda e arremessar para longe. Tire todas as pedras do caminho e perceberão a sensação de liberdade animadora entrando no coração.

A felicidade está mais próxima do que imaginam! Mas vocês precisam estar decididos a fazer o que for necessário!

3. Leão

Os leoninos estão no próprio paraíso astral e, evidentemente, também poderão experimentar uma dose de felicidade genuína nos próximos dias. Muitas pessoas poderão ficar no passado.

Entenda que deixar alguns círculos para trás pode parecer muito assustador, mas, na realidade, é a solução para diversos problemas que vocês alimentam. É hora de dar um basta e ser feliz novamente.

