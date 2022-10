Goiás está com novo concurso aberto para nível médio e superior

O Conselho Regional de Administração de Goiás (CRA GO) abriu um processo seletivo para o preenchimento de vagas para cargos de nível médio, como Assistente Administrativo, ou superior, para Analista Administrativo e Fiscal.

Além do própria Comissão de Processo Seletivo Público escolhida pelo órgão, o Instituto Verbena, ligado à Universidade Federal de Goiás (UFG), também fará parte da banca organizadora.

Os aprovados poderão receber salários de até R$ 3.095,42 mais benefícios, a depender do cargo escolhido, além da contratação ser vinculada ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar a inscrição por meio do site do Instituto Verbena, a partir do dia 27 de outubro até às 22h de 22 de novembro.

Para os cargos de nível médio, a inscrição será no valor de R$ 30, enquanto para as vagas de nível superior, a quantia a ser paga é de R$ 40.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem encaminhar um e-mail para o endereço eletrônico [email protected]

Provas

O processo seletivo será contará com a realização de uma prova objetiva e outra discursiva, sendo a segunda voltada exclusivamente para os cargos de nível superior. Ambas estão agendadas para acontecer no dia 11 de dezembro.

As questões serão divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Informática e Conhecimentos Específicos, sendo 40 para profissionais de nível médio e 50 questões para o nível superior.

Por outro lado, a prova discursiva irá avaliar as capacidades de domínio do conteúdo, desenvoltura na articulação entre os conceitos apresentados, capacidade de argumentação, clareza, coesão, estrutura textual e uso correto da língua.

Vagas disponíveis:

Assistente Administrativo

O cargo de Assistente Administrativo possui como pré-requisito o ensino médio completo, contando com uma vaga de início imediato, uma voltada para pessoa com deficiência (PCD), além de formação do cadastro de reserva.

Para a vaga, a atuação do aprovado será em Goiânia e o salário vai ser de R$ 1.968,15, contendo também outros R$ 700 de Vale-Alimentação e R$ 400 de Auxílio-Transporte.

Fiscal I

Para o cargo de Fiscal I, é preciso que o candidato tenha o ensino superior completo em Administração, com registro no CRA GO.

Estão sendo ofertadas uma vaga para contratação imediata, uma para pessoa negra, além da formação do cadastro de reserva.

O aprovado irá atuar em Goiânia com uma jornada de trabalho de 4o horas semanais, recebendo um salário de R$ 3.095,42, Vale-Alimentação de R$ 700 e Auxílio-Transporte de R$ 400.

Analista I

Já para Analista I, também é necessário contar com o ensino superior completo em Administração, com registro no CRA GO. Ao todo, serão duas vagas imediata, mais cadastro de reserva.

Os trabalhadores contarão com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, em Goiânia e salário de R$ 3.095,42, Vale-Alimentação de R$ 700 e Auxílio-Transporte de R$ 400.