UFG abre 598 vagas para portadores de diploma; inscrições já podem ser feitas

A Universidade Federal de Goiás (UFG) abriu um Processo Seletivo com 598 vagas disponíveis nos cursos de graduação, voltadas para portadores de diploma.

O Instituto Verbena, ligado à instituição de ensino, será o responsável pelos procedimentos relativos à seleção de candidatos, enquanto o Centro de Gestão Acadêmica (CGA) da UFG cuidará da matrícula daqueles que forem aprovados.

Podem participar do processo seletivo apenas quem tiver diploma de curso Superior de graduação nacional ou internacional, desde que seja revalidado no Brasil.

As vagas disponíveis são para 83 cursos de distintas áreas e as inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de outubro, por meio do site Portal do Candidato, do Instituto Verbena.

Interessados que optarem pela opção “Prova de Conhecimentos”, que terá 327 oportunidades, devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 130, já os que escolherem “Desempenho no Enem”, com 271, terão que pagar R$ 50.

Aqueles que optarem pela primeira alternativa vão realizar uma Prova Objetiva com questões que abrangem as áreas de conhecimento de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, além de uma Redação.

Os candidatos aos cursos de música ainda terão que passar por uma verificação de Habilidades e Conhecimentos Específicos.

Cursos disponíveis: