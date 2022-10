A segunda quinzena do mês de outubro promete trazer muita abundância e felicidade para alguns signos que estão com sorte. Inclusive, mais chances de ganhar na loteria.

O eclipse solar em Escorpião durante a Lua Nova, no dia 25 de outubro, será responsável por realizar muita coisa boa para algumas casas astrológicas do zodíaco.

Mas é preciso apostar! Tanto na loteria, como em ofertas que a vida te entregar, seja no amor ou seja no trabalho. É preciso arriscar dessa vez, já que os astros estão conspirando a favor.

Diante disso então, separamos uma lista das casas que poderão receber uma boa grana ainda neste mês e curtir muito o fim de ano. Veja!

3 signos que estão com sorte e têm grandes chances de ganhar na loteria:

1. Áries

Esse período será de muitas coisas boas para o ariano. Sorte no jogo, sorte no amor e muita calmaria no coração.

Portanto, confie na sua intuição e aposte na loteria. Os números da sorte dos arianos são 2 – 8 – 16 – 23 – 37 – 43 – 50.

2. Libra

Um outro signo que será agraciado com muita positividade nestes últimos 13 dias de outubro é a casa dos librianos.

Eles podem sim confiar na sorte e se jogar. Não precisa ficar em dúvida ou inseguro. Aliás, é tempo de jogar os receios dentro de uma lata de lixo.

Bons números para os nativos são 3 – 5 – 8 – 45 – 50 – 52.

3. Peixes

Ouvir a intuição é com eles mesmo. E neste momento não deve ser diferente. Use e abuse da sua sensibilidade e aposte em alguns jogos de loterias.

Aproveite que a onda de sorte se virou de uma forma excelente e surfe nessa etapa.

As melhores escolhas de números para esse signo são 07 – 11 – 20 – 34 – 43 – 59.

