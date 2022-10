Que o ano de 2022 foi um ano difícil, já sabemos. Mas o que pouco se comenta é que algumas casas astrológicas deram sorte no amor e há alguns signos que estão vivendo a melhor fase da vida.

Esse momento maravilhoso poderá se estender por mais algum tempo, mas independente de tudo, é importante que cada fase juntos seja apreciada. Afinal, o tempo não volta.

E não vale chorar o leite derramado quando o grande amor da sua vida se for, porque isso não o fará voltar. É tempo de reflexão, depois desse intenso período de Mercúrio Retrógrado.

Se essa pessoa te faz bem e permanece na sua vida, é porque vocês têm muita coisa para viver juntos ainda. Conheça os signos que precisam ficar mais atentos e valorizar o essencial!

Conheça os signos que estão vivendo a melhor fase no amor e precisam dar valor:

1. Áries

Os arianos que deram sorte no amor em 2022 têm de levantar as mãos aos céus e agradecer muito, pois esse foi um ano complicado para esse signo, no campo amoroso.

No entanto, quem conseguiu verdadeiramente encontrar um cobertor de orelha, tem vivido momentos maravilhosas e é preciso valorizar bem isso.

Evite discussões por bobeira e aprecie os momentos simples de intimidade a dois. Você poderá sentir muita falta, caso o parceiro ou a parceira se canse da ingratidão e parta logo mais.

A dica é: use todo seu entusiasmo vital para zelar das boas relações.

2. Leão

O leonino agraciado com um amor verdadeiro neste ano também tem motivos de sobra para agradecer e valorizar quem esteve ao seu lado.

Afinal, este não foi um ano fácil para ninguém, ainda mais para o leonino. É bom deixar um pouco o egocentrismo de lado e se preocupar mais com quem tem estendido a mão para você todos os dias.

Vale a pena lembrar que ninguém é feliz completamente sozinho.

