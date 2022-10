Além de ventos fortes e chuvas, novo La Niña pode fazer estragos em Goiás

Pelo terceiro ano consecutivo, a primavera será marcada pelo fenômeno La Niña. Na prática, os efeitos podem ser sentidos por situações extremas que vão desde baixa umidade do ar até ventos fortes e chuvas intensas e irregulares.

De acordo com os mapas meteorológicos e imagens de satélite analisadas pelo Centro de Informações Meteorológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o tempo vai permanecer estável em Goiás – com altas temperaturas e estado de alerta, sobretudo no período vespertino, de baixa umidade do ar.

A evidência do fenômeno pode ser observada nesta segunda-feira (17) em municípios da região Oeste, por exemplo. Em Crixás, a umidade relativa do ar chega a 12%.

Não muito distante da maioria do estado, quando esse índice varia entre 12% e 18% – com exceção de Cristalina – que chega a 25%.

Entretanto, a partir da próxima quinta-feira (20), se desenha a chegada de uma frente fria – quebrando esse parâmetro estabelecido no estado. As consequências são que as precipitações podem vir em formato de tempestade.