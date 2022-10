Saneago divulga lista de bairros que devem ficar sem água nesta terça-feira (18) em Anápolis

Nove bairros de Anápolis podem sofrer com a falta d’água nesta terça-feira (18). Isso porque, segundo a Saneago, um equipamento similar ao hidrômetro da Avenida das Rosas, no Jardim Alexandrina, no Norte da cidade, terá que ser substituído nesses locais.

A previsão da empresa é de que o serviço seja realizado das 08h às 16h, existindo a possibilidade do abastecimento de água ser interrompido.

No entanto, assim que o equipamento for substituído, deverá ocorrer a normalização gradual do sistema, possivelmente até o início da noite.

A Saneago ainda destacou que os moradores que contarem com caixa d’água bem dimensionada, não devem sofrer com o desabastecimento no período em que o serviço estiver acontecendo.

Confira a lista de bairros afetados: