Após batida de martelo, comerciantes da Feira Hippie saem da Região da 44

Decidido por votação, os comerciantes da Feira Hippie vão voltar as atividades para dentro da Praça do Trabalhador – que passa por processo de reforma. Por uma semana, os feirantes ficaram divididos entre o local e a Região da 44.

Conforme dados da Prefeitura de Goiânia, que promoveu a votação no último fim de semana, a proposta vencedora ganhou 794 votos. Outros 626 votos foram computados para manter a forma como a feira está atualmente até o início de janeiro de 2023.

A apuração foi presenciada pela equipe da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) e representantes da feira.

“Nós vamos conversar novamente com os representantes das associações e dos montadores de bancas para definir a forma do retorno para a Praça do Trabalhador”, diz o secretário da pasta, Silvio Sousa. Ele diz que irá intensificar o processo de regularização da feira.

Para tanto, será montada uma força-tarefa para agilizar o atendimento dos feirantes.