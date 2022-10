Este é o jeito certo de usar o papel alumínio no forno elétrico

Por mais que usemos muito o papel alumínio na cozinha em diversas preparações, muita gente não sabe qual lado fica para dentro. Por isso, hoje vamos te mostrar o jeito certo de usar o papel alumínio no forno elétrico.

Vale destacar que o papel alumínio pode ser usado no forno elétrico e no forno a gás. No entanto, é importante saber que não devemos levá-lo ao micro-ondas, pois há risco de explosão e incêndio, devido à reação das ondas eletromagnéticas com o metal.

Antes de irmos para essa questão, saiba que esse item é usado para agilizar o cozimento, evitar respingos, assar alimentos individualmente, como batatas e beterrabas

Além disso, ele assa alimentos em “papillote” (pacotinhos que concentram os ingredientes e os sabores) e ainda forra assadeiras para evitar que os alimentos grudem.

Dito isso, entenda que se você usá-lo de forma errada, acaba estragando sua comida e não obtendo o resultado que esperava.

Afinal, qual o lado certo de usar o papel alumínio?

Existem duas formas de usar esse papel.

Assim, quando se trata de alimentos a serem cozidos e assados, o lado ideal do papel alumínio é que a parte brilhante e lisa fique para dentro.

Isso vai ajudar a não deixar os alimentos grudarem no papel, de modo a não interferir na textura final. Além disso, ainda preserva o calor do alimento durante o cozimento.

A outra forma, é quando se trata de congelamento ou manter o alimento em temperatura ambiente.

Nesse caso, a utilização deve ser o contrário. Por isso, use o lado fosco para dentro e o lado brilhante para fora.

Por que fazer isso? Simples! Com o lado brilhante para fora o calor é refletido, o que faz com que a temperatura interna seja melhor mantida, nesse caso fria.

