Os detalhes da perseguição que culminou na morte de três bandidos em Anápolis

Antes de serem mortos em um confronto com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE), nesta segunda-feira (17), os três bandidos do grupo roubaram um veículo e uma motocicleta a mão armada, em Goianápolis.

O assalto aconteceu em um lava jato. No local, a quadrilha, formada por quatro homens, levou um Chevrolet Ônix e uma Honda Biz de clientes que haviam deixado para limpeza. O proprietário do estabelecimento imediatamente acionou a polícia, e viaturas de Goianápolis e de Terezópolis saíram em busca dos autores.

Houve uma perseguição até Anápolis. Os indivíduos notaram e reagiram com disparos contra as viaturas. Os militares tentaram parar o veículo em fuga colocando a viatura à frente, mas os bandidos colidiram no carro do CPE e prosseguiram.

Diante disso, os policiais revidaram a ação e o confronto começou os dois autores que estavam no veículo ficaram feridos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas só pôde constatar o óbito.

No momento, o outro veículo, com mais um assaltante do grupo, se aproximou. Quando ele percebeu que era um cerco policial, saiu em alta velocidade em direção a Goianápolis.

Uma equipe foi atrás do outro integrante do assalto em uma perseguição agitada até que ele parou e saiu efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais. Em uma troca de tiros, ele foi atingido. O SAMU prestou os primeiros socorros, mas o individuo morreu no local.

A Honda Biz, que também foi roubada na ação, foi encontrada abandonada da estrada. Tanto a motocicleta quanto o carro foi restituído aos proprietários.