Rogério Cruz anuncia pacote de mais de R$ 1,7 bilhão em investimentos para os próximos anos

Na semana de comemoração dos 89 anos de Goiânia, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) lançou a 1ª etapa do Goiânia Adiante – um pacote de obras que prevê valor de investimentos na casa de R$ 1,7 bilhão.

Educação, Saúde e Infraestrutura são as três áreas contempladas nessa primeira etapa – cujo promessa de prazo de execução é de, no máximo, em meados de 2024. “Tudo com esforço dos técnicos de finanças. Pretendemos finalizar em 2023 ou, no máximo, em meados de 2024”, afirmou o prefeito Rogério Cruz. Conforme ele, o recurso é próprio.

Do valor total, estão previstos R$ 140 milhões para educação, R$ 144,2 milhões para a saúde e o de maior monta, R$ 1,4 bilhão para infraestrutura.

No pacote, serão 20 novos Cmeis distribuídos nos bairros; Residencial Flamingo, Bairro São Domingos, Jardim Colorado, Residencial Grajaú, Jardim das Hortências, Conjunto Vera Cruz VI, Parque Eldorado Oeste II, Alto do Vale II, Residencial Itaipu II, Tempo Novo, entre outros. Na área da educação também estão inclusos no projeto a construção de 10 novas quadras poliesportivas, além de reformas em três unidades educacionais.

Já na saúde, a previsão é que sejam entregues até meados de 2024 12 unidades modulares. Alguns bairros contemplados são: Vale dos Sonhos, Luanna Park, Santa Fé, Aroeiras.

Outras 142 unidades deverão passar por manutenção preventiva e corretiva – algumas delas, inclusive, que estão na mira de decisões e recomendações judiciais.

Infraestrutura

A pretensão da Prefeitura de Goiânia é, dentro desse prazo estipulado, trocar todas os pontos de iluminação da cidade por lâmpadas de LED. “Vocês já poderão ver a mudança hoje na Avenida Anhanguera”, diz. A Avenida Perimetral, considerada a mais violenta do estado, também está entre as prioridades.

No mais, entram investimentos como recapeamento e operação tapa-buracos, além da construção de 11 pontes de interligação entre bairros.

Entre os de maior complexidade estão os complexos viários – como a interseção da BR-153 com Alameda Contorno, das BR-060 com Alameda Câmara Filho; BR-060 com Rua das Magnólias, no emaranhado das vias que próximas ao Cepal do Setor Sul e Castelo Branco com Avenida Leste Oeste.