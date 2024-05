Esse é o estado crítico em que mulher foi deixada por fisiculturista em hospital de Aparecida de Goiânia

Pais da mulher receberam uma ligação dele e foram às pressas para o município, onde já a encontraram em estado grave

Samuel Leão - 19 de maio de 2024

Foto postada por fisiculturista. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Oito costelas quebradas, clavícula fraturada, hematomas na boca, nos olhos e coxas, uma hemorragia na cabeça, causada por traumas em três partes do crânio, e ainda tufos de cabelo arrancados.

Segundo um fisiculturista, que levou a companheira, de 31 anos, para o hospital nesse estado, a causa de tais ferimentos seria apenas uma queda enquanto ela “passava o pano” na casa.

A mulher foi deixada por ele inconsciente no Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia, por volta das 18h do dia 10 de maio, onde teve que ser entubada e internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Apesar da história apresentada pelo parceiro, com a qual ela manteve uma união estável por 9 anos, os pais dela, após receberem uma ligação dele, decidiram vir de Brasília para verificar a situação – e suspeitaram que algo mais havia ocorrido.

Relembraram que, cerca de uma semana antes, haviam feito uma visita à casa do casal, onde vivem com uma filha de 5 anos, e perceberam manchas de sangue no sofá e em uma manta.

Essa constatação, aliada ao histórico de violência doméstica do fisiculturista, denunciado por agredir e ameaçar a companheira em 2022, acenderam um alerta nos pais da mulher.

Eles decidiram buscar a Polícia Civil (PC), para denunciar o caso e deixar claro que não acreditam na versão da história apresentada pelo homem, que apontou uma queda como causadora das várias lesões.

Na época que ele a teria agredido pela primeira vez, uma medida protetiva de emergência chegou a ser solicitada, mas depois foi revogada. Além dessa situação, ele teria tido outra ocorrência parecida registrada com uma ex-namorada. A mulher segue sendo tratada no hospital, e deverá passar por exames periciais.

Dados os relatos colhidos, o fisiculturista foi apontado como suspeito, e preso neste sábado (18) pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que seguirá investigando o caso.