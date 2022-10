Se você é de Anápolis precisa conhecer a Vila Harmonia

Apertadinha entre a Jaiara e o Bandeiras, fazendo divisa com os bairros Progresso e Vila Bela, a Vila Harmonia é um recanto de sossego, um vilarejo atravessado por doze ruas, mas que guarda ainda a tranquilidade de outros tempos.

Tem a pamonharia da Vanusa, o mercadinho do Ronaldo, o churrasquinho do Lúcio, a distribuidora do Ricardo, o disk cervejas do Paulinho. O bar da Sônia tem porções variadas e o da Ivanilda o melhor mocotó. Tem também a saudade de tanta gente que já partiu. Memórias de pais e avós que construíram aquela região.

Quando criança eu pensava que o nome dos bairros tinham relação literal, então no Recanto do Sol não teria chuva, no Nova Vila não teriam casas velhas e também imaginava o que seria uma Aldeia dos Sonhos. Vila Harmonia era um nome bonito, transmitia um sentimento de coisas boas. E lá é assim.

Muita gente rodou a cidade, o estado, o país e voltou para lá! Buscando uma vila bucólica e amorosa, cercada de amigos, onde as pessoas se respeitam e se ajudam. Talvez seja esse o sentido da vida, e da vila também…

Conhece alguém lá?

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.