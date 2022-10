Apesar da pouca idade, Goiânia coleciona características próprias que nenhuma outra capital tem

Apesar de ser uma capital jovem quando comparada a outras do Brasil, Goiânia tem muita história para contar. Com fatos que por vezes não são tão conhecidos por seus habitantes, a capital coleciona curiosidades que enriquecem os 89 anos, celebrados na próxima segunda-feira (24).

Dos 22 monumentos tombados como patrimônio histórico no Art Déco até os pit dogs originais e exclusivos, o município conquistou títulos e busca novos desafios para os próximos anos, como a de conquistar o primeiro lugar mundial no quesito arborização. Confira:

Capital da Art Déco

Basta caminhar alguns minutos pelo de centro de Goiânia para notar prédios e monumentos com uma arquitetura única, imponente e que não encontrada em outras regiões da cidade. Este estilo é o Arte Déco, presente em construções como a antiga Estação Ferroviária e o Goiânia Palace Hotel. De origem europeia, foi trazido para a cidade ainda durante a construção da capital. A cidade possui o maior acervo arquitetônico do estilo no país, com 22 edifícios tombados.

Verde em abundância

Goiânia também ostenta o título de ser a capital mais arborizada do país. A taxa de arborização no município é de 89,3% no mapeamento do IBGE. Além disso, conta com 94 m² de área verde por habitante. A cidade é considerada, ainda, a segunda mais verde do mundo, atrás apenas de Edmonton, no Canadá. A meta, de acordo com a atual gestão, é conquistar o primeiro lugar em breve.

Cidade do rock

Apesar de ser conhecida como a terra do sertanejo, Goiânia também é a cidade do rock independente. A capital, inclusive, conta com artistas que já foram indicados ao Grammy Latino, como a banda Boogarins. Goianiense, a banda Carne Doce também é nacionalmente conhecida. A cidade ainda é berço do Bananada, Goiânia Noise e Vaca Amarela, os maiores festivais do gênero do país.

Gastronomia

Com mais de três mil estabelecimentos em todo o estado, os Pit Dogs já são considerados patrimônios culturais. Apesar de serem levados para todo o Brasil, os tradicionais lanches de rua seguem como forte tradição entre os goianienses. Recentemente passaram a existir até mesmo em Londres após uma família da cidade ter decidido levar para a capital inglesa a culinária típica da capital.

Referência fashion

A maior feira ao ar livre está em Goiânia. Com mais de 80 anos de existência, a Feira Hippie é tradição na venda de roupas e calçados a baixo custo na cidade. Próximo às barraquinhas, também está o segundo maior polo de moda do país: a região da Rua 44. Com mais de 16 mil lojas distribuídas em 105 empreendimentos, 15 milhões de pessoas passam pelo local anualmente.

Marcas do Césio

Há 35 anos, em 13 de setembro de 1987, Goiânia enfrentou o maior acidente radioativo da história do país e um dos maiores do mundo. A contaminação começou quando um aparelho de radioterapia foi abandonado em um ferro-velho e a cápsula de chumbo do equipamento, que continha um pó azulado – o césio-137, que emitia radiação – foi violada. A contaminação atingiu centenas de pessoas. No total, foram monitoradas mais de 110 mil pessoas. 249 tiveram contaminação significativa.