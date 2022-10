Cinco coisas que você precisa saber sobre o colesterol

Segundo dados do Ministério da Saúde 4 em cada 10 brasileiros tem colesterol alto. A elevação do colesterol é o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças arteriais como infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e doença arterial periférica.

Existem muitas dúvidas em relação as dislipidemias, vamos entender?

O colesterol é uma gordura?

Sim, porém é uma gordura necessária. O colesterol desempenha funções essenciais em nosso organismo, como a

produção de alguns hormônios, tais como vitamina D, testosterona, estrógeno, cortisol e ácidos biliares que ajudam na digestão das gorduras.

É um componente estrutural das membranas celulares em nosso corpo e está presente no coração, cérebro, fígado, intestinos, músculos, nervos e pele.

O colesterol alto pode apresentar sintomas?

Em casos excepcionais, aparecem os chamados “xantomas”, que são sinais decorrentes do acúmulo do colesterol na pele.

São pequenas “bolsas” comuns na região dos olhos, cotovelos e calcanhares. Ou quando o aumento do colesterol atinge níveis muito altos, pode haver um aumento no fígado, no baço e sintomas de pancreatite. Colesterol alto é uma doença silenciosa, logo a sua identificação ocorre somente por exames de sangue que devem realizados a pedido do seu médico.

Colesterol é uma doença só de adulto?

Não. Cerca de 20% das crianças brasileiras já apresentam colesterol elevado. Os números vêm aumentando nos últimos anos, sendo considerado epidêmico em todo o mundo.

Existe tratamento para o colesterol elevado?

Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes e grãos evita o aumento do colesterol, além da prática de exercícios físicos e evitar o fumo e o estresse.

Se necessário, o médico deve prescrever medicamentos para reduzir o colesterol ruim. Para ajudar no controle, mantenha uma rotina saudável para promoção de saúde e prevenção de doenças do coração.

Quais as complicações se não controlarmos os níveis de colesterol?

O colesterol alterado pode ocasionar infarto, AVC, complicações renais, síndrome coronariana aguda, angina e trombose.

Adote um estilo de vida saudável, faça acompanhamento médico e o uso correto das medicações prescritas. Fique atento à sua saúde!

Rizek Hajjar Gomides é médico, formado pela Uniceplac – Brasília. Especialista em Clínica Médica pelo Hospital IGESP – SP. Especialista em Cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – InCor. Fellow em CardioOncologia pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP e InCor.

Tem consultório próprio em São Paulo e escreve nas quartas-feiras no Portal 6. Siga-o no Instagram.