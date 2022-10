Faltando pouco mais um mês, procura por álbuns e figurinhas da Copa do Mundo segue em alta em Goiânia

Faltando pouco menos de 40 dias para o início da Copa do Mundo de 2022, no Catar, os álbuns de figurinhas sobre o evento estão esgotando antes mesmo de chegarem até as prateleiras de alguns estabelecimentos de Goiânia.

Em quase 30 anos trabalhando na “Banca de Revistas e Jornais 3 Irmãos”, esta é a primeira vez que Eduardo Domingos – dono do local – vê uma procura tão alta no item.

Ao Portal 6, ele conta que chegou a receber tanta procura que, em um dado momento, teve que deixar de atender o telefone para dar conta da demanda.

“Superou todas as minhas expectativas. Eu nunca vendi tanto álbum quanto eu estou vendendo agora. Essa Copa, que vai acontecer no Catar, está sendo a melhor! Nem a Copa que foi aqui no Brasil teve tanta procura”, diz.

Mas não são só os álbuns que têm feito sucesso no local. De acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) ,a ‘febre’ das figurinhas da Copa do Mundo tem aumentado o faturamento das bancas de revistas em até 347%.

Segundo Eduardo, a procura pelo item tem movimentado o estabelecimento e até servido para ampliar a venda de outras mercadorias que estão no local.

“Algumas crianças vêm acompanhadas com os pais que estão comprando figurinhas e elas acabam querendo álbuns de outros personagens e acaba que sai muito também. Os da Barbie, Moranguinho, Fortnite, Free Fire são os que mais saem”, afirma.

Para o vendedor Alex Cunha da “Banca e Chaveiro Paulista”, após quase dois meses do lançamento, as vendas seguem sendo animadoras.

“Está acabando muito rápido. A distribuidora manda 80 álbuns por semana e acaba tudo no mesmo dia em que eles chegam. Mas as figurinhas, tem ajudado a manter o ritmo no local”, conta.