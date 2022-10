‘La Fiesta Rebelde’; evento dedicado aos fãs do grupo mexicano desembarca em Goiânia

Em comemoração aos 18 anos do sucesso da banda Rebelde, o Taberna Music Pub, localizado na Avenida Laudelino Gomes, no Setor Bela Vista, em Goiânia, receberá o “La Fiesta Rebelde” – evento voltado para os fãs do grupo mexicano RBD.

O show acontecerá no dia 24 de outubro, a partir das 13h, e promete relembrar alguns dos principais álbuns do sexteto.

A festa será comandada pelo Grupo “Es Por Amor” formado pelos cantores Júlia Cascon, Raffael Fragoso, Pedro Anastací, Rafael Adorno, Camila Pinheiro e Murillo Mendonça.

Os ingressos para a festa já estão disponíveis e podem ser adquiridos por meio do site Sympla, com valor promocional de R$ 50.

Além de Goiânia, o “La Fiesta Rebelde” já passou por São Paulo, onde reuniu centenas de fãs.