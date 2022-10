Processo de carga e lacre das urnas em Anápolis deve ser concluído nesta quarta-feira (19)

As urnas eletrônicas que serão utilizadas em Anápolis passam pelo processo de carga e lacre nesta semana. As primeiras, da 141ª Zona Eleitoral, já foram lacradas na segunda-feira (17).

Já nesta terça-feira (18), o processo aconteceu nas urnas da 3ª Zona, enquanto as máquinas da 144ª passarão pela carga e lacre nesta quarta-feira (19).

A juíza da 141ª Zona Eleitoral, Aline Vieira Tomás, explicou que os equipamentos foram utilizados para a votação do primeiro turno e já estão sendo preparados para receber esta nova fase que se aproxima.

“Elas [as urnas] se encontram limpas, aptas para uma nova votação, com nenhum voto registrado”, afirmou.

Durante o primeiro turno na cidade, apenas duas urnas eletrônicas precisaram ser substituídas por equipamentos de contingência devido à falhas no funcionamento.

O processo de carga e lacre acontece de forma descentralizada em todo o estado de Goiás entre os dias 17 e 27 de outubro. A votação ocorre no dia 30. Desta vez, os eleitores goianos votarão apenas para presidente.

Após o procedimento ser realizado em todas as urnas, elas vão ser distribuídas para as devidas seções eleitorais em que serão instaladas no dia das eleições.