Depois de ouvir que teria três meses de vida, anapolina vence câncer e vira exemplo de superação

Diagnosticada com câncer de mama em 2020 e curada um ano e meio depois, a administradora Solange Silva é um exemplo de superação. A anapolina, de 50 anos, também venceu uma metástase no cérebro meses depois, situação que, na visão de médicos, era quase que impossível.

Ao Portal 6, Solange contou que os primeiros sinais surgiram em março de 2020, quando ela sentiu um peso na mama e sentiu um caroço. Na ocasião, havia apenas 11 meses desde a última mamografia feita por ela, que apresentava total normalidade.

“É um câncer que desenvolveu muito rápido, em um mês e meio ele já estava no peito inteiro e eu já tinha detectado e começado o tratamento”, explicou.

Ela detalhou também que os sintomas iniciais, normalmente, são visuais. Neste caso, a administradora sentiu uma das mamas, que foi a atingida pela doença, pesada e também escurecida.

“O que você sente é visual. É o peito endurecido, o mamilo escureceu, ele também vai para dentro. Isso já é característica de câncer”, contou.

Com esses sintomas, a anapolina procurou um primeiro médico, que minimizou a possibilidade de um tumor e apontou que poderia ser um problema na coluna. Foi no Cais da Mulher que um profissional pediu um exame para constatar a doença.

O tratamento teve inicio em abril de 2020. Após diversas sessões de quimioterapia em níveis diferentes, Solange fez a retirada total da mama em dezembro do mesmo ano. Em julho de 2021, ela estava curada e pronta para comemorar.

A anapolina ressaltou a importância de estar sempre se cuidando e dando atenção para o próprio corpo. “Mesmo eu fazendo anualmente ele apareceu antes do tempo. Eu fui atrás do médico para confirmar a última mamografia e ele disse que não tinha câncer, então com menos de um ano, em meses, ele apareceu”.

Muitas pessoas têm medo do que vai encontrar nos exames e por isso deixa sempre para depois, mas por experiência própria a administradora diz que toda mulher precisa se amar e se cuidar.

“Três meses de vida”

Meses depois, em dezembro, ela voltou a sentir algumas dores, mas dessa vez era na cabeça. A anapolina contou que voltou ao oncologista, que detectou três tumores na região do desconforto resultado de uma metástase que saiu do seio.

“Não era um câncer que era novo, ele já estava lá há um tempo. O que eu tomei protegia o corpo, mas não protegia a cabeça”, disse.

Durante essa descoberta que deixou toda família abalada, um médico disse que ela só tinha mais três meses de vida. Solange conta que naquele momento, o marido dela não aceitou o prognostico e procurou um outro neurologista que abraçou a causa e deu chances a ela.

Depois disso, ela passou por um cirurgia delicada para retirar o tumor maior e mais perigoso de quatro centímetros da cabeça. Emocionada, ela conta que depois do procedimento o profissional responsável foi vê-la com alegria no rosto afirmando que ela estava curada e não restava mais rastros da doença. Ela tinha ganhado uma nova chance de viver.

“Ele me deu alta e eu perguntei para ele porque ele estava tão feliz, ele me falou que eu era um milagre de Deus que era para eu agradecer muito. Falou para a minha filha: você ganhou a sua mãe de volta”, relatou.

Hoje ela ainda está se recuperando do tratamento e da cirurgia e segue sendo acompanhada por médicos e tomando os devidos cuidados, mas já consegue realizar atividades básicas do dia-a-dia, como cozinhar.