102 bairros de Anápolis devem ficar sem água neste domingo (23); veja quais

O Sistema Piancó, responsável por abastecer boa parte do município de Anápolis, vai passar por manutenção no próximo domingo (23), de 5h às 18h. Por isso, boa parte da cidade, somando 102 bairros, pode ficar sem água, sobretudo, no início da tarde. O comunicado foi feito pela Saneago.

Conforme o documento, durante a execução do serviço, será necessária reduzir a vazão de água na região de abastecida pelo Sistema Piancó.

A previsão é de que a normalização do fornecimento de água ocorra de forma gradual logo após a finalização dos serviços – com recuperação total no período da noite. Por isso, a empresa solicita a compreensão dos consumidores, além do uso consciente das reservas das caixas d´água tratada. Essa medida é considerada importante para agilidade na recuperação do sistema.

Veja a lista completa dos bairros que serão afetados

Adriana Parque, Anápolis City, Antônio Fernandes (anexo), Antônio Fernandes, Bairro Antônio Fernandes, Bairro das Bandeiras, Bairro Santo Antônio, Bairro São Jerônimo, Bandeiras, Boa Vista, Bom Sucesso, Campos Elisios, Chácara Colorado, Chácaras Americanas, Cidade Universitária, Condomínio Sol Nascente, Conjunto Filostro Machado, Conjunto Mirage, Conjunto Village, Flor do Cerrado, Granjas Santo Antônio, Itamaraty (1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas), Itamaraty (anexo), Jandaia, Jardim Alexandrina, Jardim das Américas (1ª, 2ª e 3ª etapas), Jardim dos Ipês, Jardim Guanabara, Jardim Ibirapuera, Jardim Planalto, Jardim Primaveras (1ª e 2 ª etapas), Jardim Progresso, Jardim Tesouro, Jardim Vera Cruz, Jardim Village, Jundiaí, Loteamento Guanabara, Loteamento Jardim Flor de Liz, Maracanã, Nova Vila Jaiara, Parque Brasília, Parque dos Pirineus, Parque Iracema, Parque Residencial das Flores, Recanto do Sol, Residencial Aldeia dos Sonhos, Residencial Alfredo Abrhão, Residencial América, Residencial Ana Carolina, Residencial Anaville, Residencial Araguaia, Residencial Ayrton Senna, Residencial Boa Esperança, Residencial Centenário, Residencial Cerejeiras, Residencial Dom Emanoel, Residencial Dom Felipe, Residencial Gabriela, Residencial Galdí, Residencial Gran Ville, Residencial Idelfonso Limírio, Residencial Ipanema, Residencial Jandaia, Residencial Jardim Itália, Residencial Las Palmas, Residencial Leblon, Residencial Mônica Braga, Residencial Morada Nova, Residencial Palmeiras, Residencial Portal do Cerrado, Residencial San Marco, Residencial Santa Cruz, Residencial Santo Antônio, Residencial Santo Expedito, Residencial São Cristóvão, Residencial Vale do Sol, Residencial Veneza, Residencial Verona, Residencial Vida Nova, Residencial Vila Feliz, Setor Central, Setor Industrial Aeroporto, Setor Lago dos Buritis, Setor Residencial, Setor Scala, Sítios de Recreio Jardim Boa Vista, Summerville, Vila Bella, Vila Celina, Vila dos Oficiais, Vila Harmonia, Vila Jaiara, Vila Norte, Vila Nova Jaiara, Vila Rica, Vila Santa Isabel e Vila Sul.