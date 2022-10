Anúncio de “Promoção 22” em jornal de Goiás gera críticas e movimenta a web

Os leitores de O Popular, tradicional jornal impresso de Goiás, foram surpreendidos nesta sexta-feira (21) com um anúncio em uma das páginas. Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL), a Navesa (concessionária da Ford) anunciou a “Promoção 22” fazendo alusão ao número do candidato à reeleição.

Na oferta é explicado que somente no dia 22 de outubro, até “às 02h22 da tarde”, 22 caminhonetes estarão à venda pelo preço de R$ 222.222,22.

Como esperado, a propaganda chamou a atenção e foi parar nas redes sociais, dividindo a opinião dos internautas sobre o assunto. Veja algumas reações a seguir.

Concessionária @FordBrasil em Goiás: clara afronta e provocação à justiça eleitoral. @TSEjusbr — marlonsalomon (@marlonsalomon) October 21, 2022

Cadê o TSE? É tanto abuso de poder econômico nessa eleição que eu já perdi a conta! pic.twitter.com/dbQ20zMAsl — Mateus Oliveira (@mateusno) October 21, 2022

O exemplo, assim como a omissão de quem deveria atuar, veio de cima. A corrupção eleitoral, já naturalizada como algo legal, alcançou grandes empresas. Aqui, a Ford @Ford @FordBrasil faz do crime eleitoral uma campanha de marketing. pic.twitter.com/XEStEVDwzG — Haroldo Caetano (@haroldcaetano) October 21, 2022

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que promoções do tipo acontecem com a mesma finalidade no estado.



Na última quarta-feira (19), o Ministério Público Eleitoral de Goiás (MPE) solicitou que a Polícia Federal investigasse a loja Empório Sete por vender dez marcas de vinho diferentes por R$ 22, até o dia 29 deste mês – véspera do segundo turno.

Na petição, o promotor Haroldo Caetano afirmou que o preço das bebidas era “incomum e baixo” se comparado aos valores cobrados por outros comércios.

Outro caso foi a promoção “Picanha Mito” feita pelo Frigorífico Goiás, no dia do primeiro turno das eleições, em que o preço da peça de carne também foi vendido a R$ 22.