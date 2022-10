Casamento termina em quebra pau após revelação da noiva no altar

O que era para ser um dia feliz para uma noiva acabou em tristeza e desespero após ela decidir contar no altar que tinha quatro filhos e o noivo ficar terrivelmente magoado com a mentira.

Juntos por quatro anos consecutivos, a mulher negeriana e o parceiro nunca comentaram sobre filhos. E, justamente na hora do ‘sim’, ela acreditou ser uma boa hora para mencionar sobre a família.

O homem ficou visivelmente irritado e decidiu interromper a cerimônia e sair da igreja. Vestida classicamente de branco, ela foi atrás dele e ainda o implorou perdão, de joelhos.

Um vídeo gravado no momento da confusão flagrou um amontoado de gente em volta do ex-casal, enquanto o noivo gritava: “ela acabou de me contar!”.

Nos comentários, muitas mulheres se compadeceram da nigeriana. “Vocês deveriam parar de colocar a culpa nela. Acham fácil dizer a um homem que vocês têm filhos? Nem todos aceitam uma mulher com filho”, disse uma internauta.

Outros, porém, concordaram com a fúria da vítima, alegando que se ela foi capaz de esconder quatro filhos, em quatro anos de relacionamento, imagina o restante das coisas que ela omitiu.

Assista