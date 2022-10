UEG abre 3.740 vagas em 33 cursos gratuitos de graduação; inscreva-se

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2023/1 da Universidade Estadual de Goiás (UEG). São oferecidas 3.740 vagas em 33 cursos gratuitos.

Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de novembro pelo site www.vestibular.ueg.br. As provas serão realizadas no dia 11 de dezembro. A divulgação do resultado final está prevista para 27 de janeiro de 2023.

O valor da taxa de inscrição é R$ 50. Dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou para doadoras regulares de leite materno, tem até o dia 08 de novembro para pedir isenção no valor da cobrança.

Haverá vagas para o sistema de cotas e destinadas a estudantes que comprovadamente sejam oriundos de rede pública de educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência. Também são oferecidas vagas suplementares aos quilombolas.

As vagas do processo seletivo são oferecidas para os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, Design de Moda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agrícola e Engenharia Civil.

Além delas, as oportunidades são para os cursos de Engenharia Florestal, Estética e Cosmética, Farmácia, Física, Fisioterapia, Geografia, História, Letras Português/Inglês, Logística, Matemática, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Química Industrial, Química, Redes de Computadores, Sistemas de Informação, Turismo e Patrimônio e Zootecnia.

Para ler o edital completo, clique aqui.