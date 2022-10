Criança de 12 anos morre após participar de corrida de rua em Anápolis

Uma criança de 12 anos morreu neste domingo (23) após passar mal durante a prova da segunda etapa do 11º Circuito Anapolino de Rua – promovido pela Prefeitura Municipal de Anápolis.

O Portal 6 apurou que o menino estava correndo junto com o pai, que é oficial do Corpo de Bombeiros. Ele passou mal ao longo do percurso e foi socorrido por uma ambulância.

O garoto foi transportado para a UPA Pediátrica, mas não resistiu.

A largada da corrida foi às 7h30, cujo percurso total era de 5,2 km – passando pelas ruas dos bairros Jundiaí e JK Nova Capital.

A reportagem entrou em contato com as assessorias de imprensa da UPA Pediátrica e Prefeitura Municipal de Anápolis – que informaram que vão se pronunciar.

Atualização com mais informações a qualquer momento.