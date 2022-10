Motociclista encontrado caído por militares na Vila Jaiara está em estado grave no HEANA

Está em estado grave no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HEANA) o motociclista de 24 anos que foi encontrado caído na Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara, na madrugada deste domingo (23).

O jovem foi visto por uma equipe de policiais militares que estavam em patrulhamento pelo bairro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no local e encaminhou o motociclista para o HEANA.

Segundo a corporação, ele estava com hálito etílico e com a mandíbula travada no momento em que foi socorrido.

A moto que ele conduzia foi recolhida pelo guincho e levada até o Centro Pátio da cidade.