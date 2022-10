Últimos dias para estudantes se inscreverem para vagas de estágio do Governo de Goiás

Estudantes interessados em concorrer as 152 vagas disponíveis para atuação no Poder Executivo Estadual têm até terça-feira (25) para se inscreverem no processo seletivo para estágio do Governo de Goiás.

A seleção está sendo realizada pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo e os alunos que forem selecionados contarão com uma bolsa de R$ 1 mil.

De forma rápida e prática, as inscrições podem ser realizadas, sem qualquer custo para o estudante, no site Portal de Seleção.

Podem participar da seleção os alunos que estiverem regularmente matriculados em cursos vinculados ao ensino oficial de educação superior de uma das instituições de ensino conveniadas elencadas no edital e que tiverem frequência comprovada.

O processo seletivo vai ser realizado por meio de uma análise curricular de caráter eliminatório e classificatório. Após a análise, os estudantes aprovados terão que passar por uma entrevista junto à Gerência de Perfil e Alocação de Pessoas da Sead.

Os estagiários que forem selecionados vão contar com uma jornada de estágio de quatro horas diárias, de segunda à sexta-feira, sendo das 08h ao 12h no período matutino, ou das 14h às 18h no período vespertino.

Além da bolsa de R$ 1 mil, os aprovados contarão com um auxílio financeiro de R$ 100 para o vale-transporte, assim como um seguro contra acidentes pessoais.