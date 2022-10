Empresário de Goiânia viraliza ao contar a experiência e o que tinha no “pior motel do mundo”

Imagina ir até um motel para passar algumas horas agradáveis com a pessoa amada, mas ao chegar lá a situação ser totalmente oposta ao que se esperava.

Essa é a realidade de um estabelecimento em Goiânia e que foi mostrada no Tik Tok pelo empresário goiano Victor Dias, de 24 anos.

Chamado por ele de “pior motel do mundo”, o local oferece uma promoção de R$ 18 a hora, valor abaixo do preço praticado pelos concorrentes do mesmo segmento na cidade.

Ao site BHAZ, ele contou que a ideia para o vídeo com a ‘tour’ no local surgiu após ver uma outra pessoa que mostrava o “pior hotel do Brasil”

“Recentemente eu comecei a gravar uns vídeos para a internet, para o Facebook, e eu já tinha visto o de um rapaz que mostrava o pior hotel do Brasil. Então tive a ideia, procurei o mais baratinho aqui de Goiânia, nem sabia como que era, e fui para gravar”, disse ele.

No local ele encontrou uma barata na cama, além de uma camisinha que já estava usada. Ao dar descarga na privada da suíte, ela transbordou, inundando o banheiro.

“Pra vocês verem o tanto que esse motel é chique, ele tem até hidro. Se você quiser tomar um banho de banheira…”, relata ele no vídeo.

O vídeo já conta com quase 1 milhão de curtidas e mais 20 mil comentários no Tik Tok.