Terceira vítima de afogamento após temporal em Anápolis ainda não foi encontrada

O Corpo de Bombeiros continua nesta segunda-feira (24) as buscas pelo corpo de um dos ocupantes de um carro que caiu no Rio das Antas após a forte chuva deste domingo (23).

O veículo tinha quatro pessoas. Uma delas conseguiu escapar e sobreviveu. Outras duas mulheres foram encontradas mortas.

O corpo da pessoa que conduzia o carro, no entanto, ainda não foi localizado. À Rádio São Francisco, o tenente Licurgo, do Corpo de Bombeiros, disse que o homem deve estar preso nas galerias ou ter sido levado ao leito do rádio.

A operação de resgate tem 18 militares e seis viaturas para busca e salvamento.

Chuva forte

Em menos de quatro horas, caiu cerca de 60mm de chuva em Anápolis, algo que, segundo a Prefeitura, ainda não havia sido registado durante o ano.

Institutos de meteorologia indicam que mais água cairão sobre a cidade nesta segunda-feira (24), principalmente durante a tarde.

A máxima prevista é de 27º C com mínima de 18º C.