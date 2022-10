Anápolis abre curso gratuito com vagas para mulheres cis e trans em vulnerabilidade

Estão abertas as inscrições para o curso de Auxiliar de Cozinha, promovido pelo projeto Mais Um Sem Dor, do Ministério Público do Trabalho de Goiás (MPT-GO).

O início está previsto para o dia 27 de outubro e as aulas serão ministradas no SENAI Roberto Mange, no Jundiaí, em Anápolis.

A prioridade das vagas são para mulheres cis e trans, negras e migrantes que estejam em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponibilizado no link da bio no perfil do Instagram @maisumsemdor.

No ato da inscrição, as interessadas devem informar se estão vacinadas contra a Covid-19, além de dados pessoais, dentre outros.