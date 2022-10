Festival em Caldas Novas vai contar com avião balada exclusivo e open bar

Um dos principais festivais de música sertaneja do Brasil, o Caldas Country resolveu inovar na edição deste ano, com a adição de um avião balada exclusivo e com open bar.

Com 174 poltronas, o voo levará os influenciadores, jornalistas e os fãs para o evento. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelo site www.totalacesso.com.

O voo sairá do Aeroporto de Guarulhos (SP), no sábado (11). O retorno para São Paulo está marcado para a manhã do dia 15.

Vários dos principais nomes da música sertaneja já confirmaram presença no Caldas Country, dentre eles estão Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraisa e Simone Mendes.

O festival está marcado para os dias 12 e 13 de novembro. Os ingressos podem ser comprados no site www.totalacesso.com.