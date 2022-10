Um jovem, de 21 anos, foi encontrado morto em um lote baldio no final da tarde desta segunda-feira (24). O caso aconteceu em Águas Lindas de Goiás, cidade do Entorno do Distrito Federal.

O corpo foi encontrado por um vizinho, que ouviu disparos de arma de fogo.

O homem afirmou que, no momento, pensou que o som fosse de “bombinhas”, mas logo foi verificar.

Ao sair de casa, ele encontrou o jovem caído no chão e com os pertences ao lado. Junto com o rapaz estavam uma bolsa, um par de sandálias e uma carteira.

A Polícia Militar esteve no local para averiguar a situação. O corpo foi avaliado pela perícia técnica, o crime agora será investigado pela Polícia Civil.