Namorar tem suas vantagens e desvantagens, mas existem algumas situações e saudades que todo mundo sente quando fica solteiro e não dá para negar.

Seja uma falta rápida e efêmera ou um sentimento horrível e devastador, todo recém-largado passa por essa situação e é natural se sentir chateado.

Afinal, quando uma pessoa se envolve com outra e eles vivem bons momentos juntos, é impossível não lembrar disso vez ou outra e se sentir mal.

Então, decidimos separar aqui os principais tópicos que mais machucam os recém-solteiros. Confira!

6 saudades que todo mundo que namora sente quando fica solteiro:

1. Saudade de dividir os segredos

É natural confiar bastante dentro de um relacionamento e dividir os segredos. (Inclusive, se você não confia no seu parceiro, revise essa relação, pois há problemas nisso).

E quando há um namoro de longas datas, é bem comum que eles troquem confidências, desabafos e fofocas.

Ter alguém que te ouça e que te conte tudo ao lado é algo realmente muito bom. Então, é natural sentir muita falta disso após um término.

2. Saudade dos momentos em família

Em um namoro adulto, é bastante comum que os integrantes da relação visitem a casa dos familiares do parceiro. Seja no almoço na casa da sogra ou nos aniversários de família.

Então, cria-se um vínculo bastante forte entre todos. Depois que se larga da pessoa, abandonar toda a família dela é uma dificuldade enorme. Inclusive, há quem não abandone e permaneça com a amizade por longos anos.

Observação: se manter o vínculo com a família do seu ex não for te magoar, está tudo bem! No entanto, se eles ficarem tocando no assunto sempre, talvez seja melhor se afastar, pelo menos por um tempo, ok?

3. Saudade da cumplicidade

A cumplicidade dentro de uma relação é algo que realmente pode fazer muita falta depois que tudo vai por água abaixo.

4. Saudade dos carinhos em dias difíceis

O lado romântico nos dias difíceis realmente faz muita falta para os solteiros – recém-largados -, e isso pode acabar se tornando um grande gatilho para mandar mensagem para o ex.

É melhor deixar isso para lá, pois uma recaída neste momento, pós-término, não compensa.

5. Saudade dos encontros semanais

Depois de viver muito tempo tendo aqueles encontros todos os finais de semana, com lanches e muita diversão, passar um final de semana sozinho pode ser uma missão e tanto para o recém-largado.

6. Saudade da química

Quando estamos há um longo tempo com alguém, a química conquistada é uma realidade ímpar. Vocês se conhecem e se completam de uma forma única.

Sair de um relacionamento e tentar se conectar com outra pessoa pode ser uma dura missão para o solteiro.

