Concurso público em Goiás com mais de 800 vagas e salários que passam de R$ 6 mil prorroga as inscrições

O Governo de Goiás estendeu o prazo para quem quer participar do concurso da Polícia Civil. Com a mudança, os interessados têm até o dia 07 de novembro para se inscrever no certame.

Ao todo, serão ofertadas 820, sendo 450 para os cargos de agente, 310 para escrivão e 60 para papiloscopista. A remuneração é de R$ 6.353,13.

As inscrições devem ser feitas de forma online por meio do sitewww.institutoaocp.org.br. O valor da taxa é de R$ 110,00.

O processo seletivo acontecerá em seis etapas, sendo elas provas objetivas, discursiva, teste de aptidão física, avaliações psicológicas, de vida e curso de formação.

As provas para agente acontecerão nos dias 11 de dezembro. Já para os cargos de escrivão e papiloscopista, as avaliações serão aplicadas nos dias 08 e 15 de janeiro de 2023, respectivamente.

Mais informações estão disponíveis no edital.