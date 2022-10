Massa de ar polar pode fazer Anápolis ter temperatura de inverno em plena primavera

Os anapolinos já podem ir tirando o casaco do armário, pois segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Anápolis poderá registrar 13ºC na próxima semana. As mínimas estarão bem abaixo dos 30ºC registrados nesta semana.

A considerável queda nas temperaturas acontece devido à passagem de uma frente fria em diversas regiões do país, que vem acompanhada por uma “forte massa de ar de origem polar”.

A previsão é de que o friozinho chegue em Anápolis já na terça-feira (1º), trazendo uma queda de 5ºC nos termômetros. Nos dois primeiros dias de novembro, os termômetros devem ficar entre 13ºC e 22ºC no município.

A tendência é de que o tempo amena permaneça até o final da próxima semana, trazendo um alívio do calorão que vem atingindo a cidade. A chuva também deve ser marca registrada neste período.

Mínimas abaixo de 15ºC são incomuns para os meses de novembro em Goiás, uma vez que o hemisfério Sul está na primavera. A cidade costuma registrar temperaturas mais baixas em julho, durante o inverno.

Com a chegada da massa de ar frio, algumas regiões do Brasil contam até mesmo com a possibilidade de temperaturas negativas e geadas até quinta-feira (3), é o que aponta o Inmet.