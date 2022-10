Placa promete revelar quem são as mulheres do bairro que estão saindo com homem casado

Uma placa instalada na região de Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, promete aterrorizar os infiéis do bairro.

O letreiro promete revelar quem são as mulheres que estão saindo com homem casado. A faixa logo viralizou e vem rendendo comentários.

“Atenção! Aqui no bairro tem mulher saindo com homem casado. Logo todos saberão”, destaca a faixa que vem chamando a atenção na internet.

A publicação já está com mais de seis mil curtidas no Instagram e a maioria dos comentários são em direção aos homens infiéis do Barreiro.

“Tem homem casado saindo com mulher solteira. O Alecrim dourado virou santo né”, comentou uma.

“Gennnte, a mulher pode sair com quem ela quiser, o casado que lute kkkkk põe logo a faixa com foto do casado pra gente saber quem é o disponível de aliança kkkkkk”, disse outra.