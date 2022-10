Frente fria chega a Goiás no próximo domingo e faz mínima cair em até oito graus; veja cidades

Os goianos já podem começar a tirar os agasalhos do armário. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria chega ao estado no próximo domingo (30) e previsão é que as temperaturas caiam em até dez graus.

Ao menos nos primeiros dias, o Inmet aponta que o frio deve vir acompanhado de chuvas e ventanias intensas. A tendência é que a massa de ar frio de origem polar perdure até durante toda semana, perdendo força somente no dia 07 de novembro.

O ápice da baixa nos termômetros está previsto para ocorrer em 05 de novembro. “As temperaturas mínimas devem ter queda de cinco a oito graus, chegando a 13ºC ou 14ºC nos municípios mais afetados pelo fenômeno”, explica a chefe do Inmet em Goiás, Elizabete Alves.

Ao Portal 6, a meteorologista aponta que a região Sudoeste é a que mais sentirá os efeitos da massa de ar frio. Com isso, Rio Verde, Mineiros e, principalmente, Jataí serão as cidades onde o frio virá com mais intensidade. “Todo o Centro-Sul vai perceber a queda nos termômetros, mas nestes locais será mais acentuado”, indica.

A chefe do Inmet alerta, ainda, que tempestades e vendavais podem trazer transtornos à população durante o período. “O choque térmico faz com que as chuvas sejam intensas e tenhamos registros de ventos a 60 km por hora. Então é recomendado que se evite permanecer ao ar livre”, adverte.