Que a Airfryer é mil e uma utilidades na cozinha todo mundo já sabe, porém, o que muitos ainda possuem dúvidas é quais são as formas corretas de se utilizar o eletrodoméstico.

Isso porque com tantos tutoriais de uso diferentes disponíveis na Internet, às vezes, as informações acabam se chocando e causam uma leve confusão.

Dentre as principais preocupações dos consumidores, destaca-se a maneira certa de proteger o fundo da Airfryer sem precisar limpar depois.

Pensando nisso, como o papel alumínio é um dos meios mais utilizados para essa proteção, trouxemos a resposta para uma das maiores dúvidas dos brasileiros.

Descubra o que acontece quando se coloca papel alumínio na Airfryer

Os furos presentes no cesto da Airfryer possuem o objetivo de permitir que o excesso de gordura presente no alimento escorra para o fundo do eletrodoméstico.

Assim, quando se utiliza o papel alumínio durante o preparo de alguma receita, a principal função do equipamento acaba ficando prejudicada.

Isso porque a gordura ficará sem ter por onde sair, atrapalhando então a redução de óleo nos alimentos.

Vale ressaltar que isso vale também para outras coisas utilizadas para evitar sujar o aparelho, como o papel manteiga ou recipientes de alumínio.

Afinal, estes meios além de impedir que a gordura escorra, ainda impedem a circulação correta do ar no interior do equipamento, atrapalhando assim o cozimento.

Então, para evitar problemas indesejados, o ideal é que se utilize o papel alumínio ou manteiga apenas quando forem indicados na receita que está sendo preparada.

Cuidados ao utilizar o papel alumínio ou manteiga

Sob hipótese alguma, coloque o papel alumínio na fritadeira elétrica quando a mesma estiver ligada na tomada, mas sem alimentos. Isso pode fazer com que o papel seja sugado pelas hélices e então, pegue fogo.

Por mais que cobrir os pontos em que a gordura se acumula possa dar a impressão de que manterá o equipamento limpo, essa atitude acaba por impedir que o fluxo de ar percorra corretamente pela cesta.

Para garantir que a Airfryer conte com o fluxo de ar quente suficiente para a sua receita, opte por colocar o papel alumínio apenas no fundo da cesta ou então, enrole o alimento com uma ou duas folhas, a depender do que for indicado para o preparo da refeição.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!